Savaş yalanları

1- YALAN ÜZERİNE KURULAN SENARYO

İsrail ile ABD'nin İran savaşı, tıpkı Irak ve Afganistan işgalleri gibi yalan üzerine kuruldu. İsrail sürekli, hatta Netanyahu 2002'den beri "İran birkaç hafta içerisinde nükleer silah üretebilir" yalanını attı. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve hatta ABD'nin kendi istihbaratı bile bunu doğrulamadı.

2- FÜZELERİ KİM ATEŞLEDİ?

İran, İsrail'in misillemelere karşılık Körfez'deki ABD üslerine saldırıyor. Ancak bu süreçte birçok kez nereden geldiği belli olmayan füzeler ortaya çıktı. Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füzeler gibi. Ayrıca İngiltere de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki askeri üslerine düşen füzenin İran'dan atılmadığını açıkladı.

3- MOSSAD İLE KİRLİ ADIMLAR

Uzmanlara göre İsrail, savaşı öncelikli Körfez ülkelerine yaymanın peşinde. İran'dan bu bölgedeki ülkelere saldırıların arttığı algısı için Mossad ajanları devreye sokuldu. Suudi Arabistan ve Katar'da çeşitli saldırı hazırlığında olan İsrail ajanlarının yakalandığı ortaya çıkmıştı.

4- İÇ SAVAŞ VE KAOSU YAYMA PLANI

İsrail ve ABD'nin İran'da iç savaş çıkarmak için PJAK gibi terör örgütlerini harekete geçirmeye planladığı deşifre oldu. Hatta önceki gece ABD medyası, Irak sınırındaki grupların karadan Tahran yönetimine karşı harekete geçtiği haberi yapıldı. Ancak Erbil'den gelen yalanlama ile bu haber geri çekildi.

5- MESCİD-İ AKSA'YA TEHLİKELİ PLAN

Gazze'de soykırım yapan ve Filistin'in dışında şimdiye kadar Yemen, Suriye, Lübnan, Katar ve İran gibi ülkelere saldıran İsrail'in en kirli planlarından birini de Mescid-i Aksa için yaptığı biliniyor. Son olarak ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrailli bir hahamın Mescid-i Aksa'ya füze fırlatıp suçu İran'a atmayı planladığı bir videoyu yayınladı. Uzmanlara göre İsrail'in tüm bu yalanlarla amacı İran'a karşı başlattıkları savaşı bölgeye yaymak ve din savaşı çıkarmak. Siyonistlerin büyük İsrail yalanının peşinde bunları yaptıkları düşünülüyor.

ABD'DE 'SAVAŞA HAYIR' DİYENİN KOLUNU KIRIYORLAR

ABD Senatosu'ndaki İran oturumu, ordu içindeki İsrail çatlağını fiziksel kavgaya dönüştürdü. Deniz piyadesi gazisi Brian McGinnis, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diyerek bağırdığı sırada eski deniz komandosu Senatör Tim Sheehy ve polisler tarafından zorla salondan dışarı çıkarıldı. McGinnis, askerlerin başkalarının savaşında feda edilmeyeceğini haykırırken müdahale sonucu kolu kırıldı