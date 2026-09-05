‘Savaşı başlatan aktör sizsiniz’
İranlı yetkili İbrahim Azizi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki artışların nedenini "İran'ın ticari gemilere ateş açmasına" bağlayan açıklamalarına, "Hikayeyi baştan anlatın. Bu savaşı başlatan sizsiniz." ifadeleriyle yanıt verdi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığı iddia edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad da ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hasar gören petrol rafinerilerinin önemli bir kısmının yeniden inşa edildiğini söyledi.
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