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Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:00 Son Güncelleme: 25.11.2024 11:08

Savaşı bitirecek adım yolda: İsrail ile Hizbullah anlaştı

ABD, Lübnan’da ateşkese yakın olduklarını belirtti. İsrail ve Hizbullah’ın büyük oranda anlaştığı ve birkaç gün içinde savaşın bitebileceği iddia edildi.

AA
Savaşı bitirecek adım yolda: İsrail ile Hizbullah anlaştı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da ateşkese varmaya "yakın olduklarını" söyleyen Herzog, "birkaç gün içinde" bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

Herzog, ateşkese yakın olsalar da bazı detaylar üzerinde henüz mutabakata varılamadığını kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazdı.

MÜZAKERELER HIZLANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

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Savaşı bitirecek adım yolda: İsrail ile Hizbullah anlaştı
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