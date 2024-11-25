Savaşı bitirecek adım yolda: İsrail ile Hizbullah anlaştı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da ateşkese varmaya "yakın olduklarını" söyleyen Herzog, "birkaç gün içinde" bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

Herzog, ateşkese yakın olsalar da bazı detaylar üzerinde henüz mutabakata varılamadığını kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazdı.