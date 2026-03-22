Savaşın gölgesinde çifte bayram

İran, bu yıl dini Ramazan bayramı ile milli bayramları olan Nevruz'u aynı günde karşıladı. İsrail ve ABD'nin başlattığı savaşın gölgesinde çifte bayramlarını buruk bir sevinçle kutlayan İran halkı dünyaya barış ve huzur istedikleri mesajını verdi. Sabah camilere akın edip bayram namazını kılan İranlılar ardından iki haftalık Nevruz Bayramı'nı kutlamaya başladı. İsrail ve ABD'nin yoğun bambardımana tabi tuttuğu başkent Tahran başta olmak üzere diğer şehirlerde binlerce kişi bayram namazı kılmak için camilerde bir araya geldi.

Ardından iki haftalık Nevruz Bayramı için hazırlıklara girişen halk savaş ortamından uzak kırsal kesimlere gitmek için yollara düştü. İranlıların ortak mesajı "Bu savaşı biz başlatmadık. ABD ve İsrail başlattı. Tek istediğimiz vatanımızda barış ve huzur içinde yaşamak" şeklinde oldu.

AYNI GÜNDEKİ HİKMET

Sadece İran'da değil bütün Türk dünyasında da coşkuyla karşılanan Nevruz Bayramı için Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump da mesaj yayımladı. Savaştan dolayı yaşamları derinden etkilenen İranlılar yine de geleceğe umutlu baktıklarını ifade ediyor. Ramazan ve Nevruz Bayramı'nın aynı güne denk gelmesini anlamlı bulan İranlılar, "Bu tevafuk bizim için çok şey ifade ediyor. Dini ve kültürel bayramımızdan aldığımız direnç geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor" sözleriyle duygularını ifade ediyor.

BAYRAM NAMAZI DİRENİŞ MİTİNGLERİNE DÖNÜŞTÜ

İran'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren tekbirlerle cami alanını dolduran İranlılar, bayram namazını eda etti. Bazı kadınların savaşta şehit olanların posterlerini taşıması dikkat çekti.

BAYRAMDA CENAZE TÖRENİ

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) sözcüsü Tüğgeneral Ali Muhammed Naini için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Naini'nin naaşı, Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'ne getirildi.

PEZEŞKİYAN'DAN BİRLİK MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz mesajında ABD-İsrail saldırıları altındaki halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, "Nevruz'un gelişiyle birlikte, kinleri, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaya çalışalım. Kültürümüzdeki birlik, beraberlik ve ulusal uyumu sergileyen Nevruz'da gelin el ele verip, İran'ımızı içine düştüğümüz fırtınalardan gururla çıkaralım" dedi.