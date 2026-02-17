Savaşın gölgesinde ramazan coşkusu: Gazze’de ilk teravih namazı kılındı

Birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Gazze 'de ramazan ayı yarın başlıyor. İsrail'in 2 yıl süren soykırımının ardından Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli zaman zaman ateşkes ihalleri olsa da geniş çaplı saldırılar olmadan ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor.

Gazze Şeridi'nin en eski ibadethanelerinden biri olan ve 1400 yıllık geçmişiyle Gazze kentinin simgeleri arasında yer alan kısmen yıkılmış Büyük Ömeri Camisi'nde de teravih namazı eda edildi.

Gazze Şeridi 'ndeki Müslümanlar, 2 yıl süren ağır bombardımana son veren ateşkesten sonra bu yıl teravih namazını bombalanan camilerin enkazlarında veya çadır kamplarındaki çadır mescitlerde kıldı.

BÜYÜK ÖMERİ CAMİSİ'NDE 2 YIL ARADAN SONRA TERAVİH NAMAZI

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi sakinlerinden Muaviye Cemal Keşku, "Allah'a şükürler olsun ki Büyük Ömeri Camisinde teravih kılma fırsatı bulduk." dedi.

İsrail'in saldırıları sebebiyle 2 yıldan beri Büyük Ömeri Camisi'nde teravih namazını kılamadıklarına işaret eden Keşku, şunları söyledi:

"Büyük Ömeri Camisi, Gazze'deki tarihi eserlerden biridir. Tüm Gazzeliler bu camide namaz kılmanın hasretini çekiyor. 2 yıldan beri burada namaz kılmaktan mahrum bırakılmıştık."

Çok zor günler geçirdiklerinin altını çizen Keşku, "Her gün ölüyorduk. Allah'a şükürler olsun bu ramazanda Büyük Ömeri Camisi'nde teravih namazını kılma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Filistinli vatandaş, birkaç yıl aradan sonra Büyük Ömeri Camisi'nde teravih namazını kılma sevincini kelimelerle anlatamayacak kadar çok olduğunu belirtti.