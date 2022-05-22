Savaşın gölgesinde tiyatro gösterimi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Ukrayna Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu çalışmaya başladı. Ülkedeki savaş nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı olan tiyatroda ilk gösterim, sirenlerin eşliğinde halkın beğenisine sunuldu. Savaş nedeniyle 1300 kapasitelik tiyatrodaki gösterime, sadece 300 kişi katılabildi. Halkın ilgi odağı gösterimler, hafta sonları devam edecek. Yönetmen Anatoliy Solovyanenko, "Gösteriler için biletlerin tamamı satın alındı. Bu, vatandaşların tiyatro, müziği ve sanatı özlediğini gösteriyor. İnsanlar, birkaç saat olsa ülkedeki gerçeklerden uzaklaşmak istiyor" dedi. Devlet sanatçısı ve opera solisti Natalya Nikolaişin ise "Sahneye çıkmamız, devletimize ve zafere bir katkıdır. Sivillere umut vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. AA