Savaşın gölgesinde toplu düğün

İsrail'in iki yılı aşkın süredir soykırım yaptığı ve moloz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'nden umutları yeşerten görüntüler geliyor. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in ihlalleri sürerken hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Defalarca yerinden edilen, çok sayıda yakınını kaybeden ve büyük acılar yaşanan Filistinliler, dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Topraklarından ve umutlarından vazgeçmiyorlar. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Hamad Residential City'de enkaz arasında toplu bir nikâh töreni yapıldı. Törende, 54 çift savaşın gölgesinde dünyaevine girdi. Düğün konvoyu, bir zamanlar yuva olan evlerin yıkıntıları arasından geçerek nikâhın kıyılacağı bölgeye gitti. Bazı çiftler Filistin bayrakları taşıdı. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün, bölgede bir zamanlar düzenlenen gösterişli törenlerden farklı olsa da kırılgan ateşkesin ardından gelenekleri yeniden canlandırdı.