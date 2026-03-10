Savaşın ilk faturası ortaya çıktı: ABD’den İran’a milyarlarca dolarlık saldırı!
ABD-İsrail ile İran arasında savaş 11. gününe girerken Pentagon, savaşın ilk 2 gününün faturasını açıkladı. Pentagon'un tahminlerine göre ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların ilk iki gününde yaklaşık 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı. Washington Post’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre bu yüksek maliyetin Kongre’de yeni tartışmaları alevlendireceği ifade edildi.
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran saldırılarının mali tablosuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
5,6 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT
Yetkililer, Pentagon'un tahminlerine göre, İran'a yönelik ilk 2 günde yapılan saldırılarda 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını belirtti. Bu rakamın oldukça yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, bu rakamın detaylarının pazartesi günü Kongre'ye iletildiğini kaydetti.
TRUMP YENİ TARTIŞMALARIN HEDEFİ
WP, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerin arttığı bir ortamda gündeme gelen faturanın Kongre içindeki endişeleri artıracağına ve yönetimin Kongre'den İran için ilave bütçe istemesi durumunda bu yüksek rakamın tartışmaları alevlendireceğine dikkati çekti.