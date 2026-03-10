Savaşın ilk faturası ortaya çıktı: ABD’den İran’a milyarlarca dolarlık saldırı!

5,6 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT

Yetkililer, Pentagon'un tahminlerine göre, İran'a yönelik ilk 2 günde yapılan saldırılarda 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını belirtti. Bu rakamın oldukça yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, bu rakamın detaylarının pazartesi günü Kongre'ye iletildiğini kaydetti.