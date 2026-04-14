Savaşın İran’a verdiği zarar 270 milyar dolar

Rusya'nın RIA Novosti ajansına röportaj veren İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan ve 8 Nisan'da sona eren saldırılarının yol açtığı kayba değindi.

MADDİ ZARAR ORTALAMA 270 MİLYAR DOLAR

Muhacerani, saldırılar nedeniyle ülkedeki maddi zararın 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtti. Muhacerani, bu sayının ön verilere dayandığı, nihai maliyetin muhtemelen daha yüksek olacağını ifade etti.

Muhacerani, "Müzakere ekibimizin üzerinde çalıştığı ve İslamabad görüşmelerinde ele alınan konulardan biri de savaş tazminatları meselesidir. Zararlar genellikle birkaç katmanda incelenmelidir. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklanan kayıplarının şu anda yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.