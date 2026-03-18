Savaşın kontrolü İran’da

Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren ABD-İsrail ile İran savaşının 18'inci günü geride kalırken bölgedeki kaos her geçen gün daha da artıyor. Tahran, kendine yönelik saldırılara İsrail'deki stratejik hedeflere ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine attığı yoğun füzelerle cevap veriyor. Planları ters tepen Washington ve Tel Aviv yeni çıkış yolları arıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ekonomisi için stratejik bir öneme sahip Hürmüz Boğazı için Batı'dan istediği savaş gemisi yardımı karşılık görmezken Lübnan'a kara harekâtı başlatan İsrail ilerlemeye çalışıyor.

PLANLARI TUTMADI: İLERLEYEMİYORUZ

İran'a savaş başlatırken kısa sürede istedikleri hedefe ulaşacaklarını düşünen ABD ve İsrail'de bir tür hezimet yaşıyor. Körfezin üzerinde İran füzeleri uçarken, İsrail'de başta başkent Tel Aviv ve Hayfa gibi kentlerde yıkım büyüyor. ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un günlerce yanması, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, savaşın beklenenden uzun sürmesi ve İran'ın elde ettiği üstünlük özellikle Washington ve Tel Aviv'de kriz yarattı. Trump'ın ve İsrail'in iddialarının aksine, İsrailli güvenlik yetkililerinden 'savaş hedeflerini yeniden değerlendirmeleri gerektiği' yönündeki itiraflar geliyor. "Belirlediğimiz hızda ilerleyemiyoruz" açıklamasında bulundular.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ YUNANİSTAN'A GİDİYOR

ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi. The New York Times gazetesinin haberine göre askeri yetkililer ve denizciler, yangının geminin ana çamaşırhanesinde çıktığını ve uzun süre devam ettiğini söyledi. Yetkililer, yangının çamaşırhanedeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden kaynaklandığını ileri sürdü. İran'a saldırılarda destek görevi yürüten geminin ikmal ihtiyaçlarını karşılamak ve iç bölümündeki yangına ilişkin inceleme için Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceği belirtildi.

İRAN MEYDAN OKUDU: SİZ BAŞL AT TINIZ BİZ BİTİRECEĞİZ

İran, ABD ve İsrail ile ilgili söylemlerini sertleştirerek savaşın gidişatını kendilerinin belirleyeceğini belirtti. İran askeri sözcüsü İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, savaşın sonunun sosyal medya üzerinden değil, savaş alanında tayin edileceğini belirtti. Sözcü, bölgedeki ABD askeri üslerinden gelebilecek her türlü saldırıya karşı uyarıda bulunarak "Savaşı siz başlattınız ancak ne kadar süreceğine ve nasıl biteceğine biz karar vereceğiz. Biz bitireceğiz" dedi.

'HER ŞEY YOLUNDA'

İran'ın stratejik su yolları üzerindeki baskısı ve Hürmüz Boğazı trafiği üzerinde kontrolüne vurgu yapıldı. Ayrıca, bölgedeki ABD müttefiki ülkelerin çatışmanın uzaması ve İran misillemelerine maruz kalmaları nedeniyle Washington'a tepkili oldukları belirtildi. Öte yandan, Al Jazeera'ye konuşan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'ın petrol terminallerinden Hark Adası'na saldırısına rağmen adadaki hayatın normal şekilde devam ettiğini ve petrol ihracatında herhangi bir aksama olmadığını kaydetti.