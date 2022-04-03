‘Savaşın ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu. Sahadaki askeri durumla ilgili Kuleba, "Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi. Ukrayna, Kiev'deki muharebeyi kazandı fakat Donbas ve güneyde savaş başlamak üzere. Mariupol'deki tahribatın gösterdiği üzere korkunç ve yıkıcı olacak. Biz hazırız, geri adım atmayacağız ve sizin desteğinizi almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı. Barış sürecinin ne noktada olduğuna dair soruya Kuleba, "Sürekli birbirimizle görüşüyoruz ama tüm kilit sorunlar çözüme kavuşmamış şekilde kalmaya devam ediyor" dedi.