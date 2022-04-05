Savaşın seyrini değiştiren köprü acı ilk günkü gibi

Köprünün komutanı Igor Litvinyuk , Rus askerlerinin geri çekildiğini ve Irpin'in artık özgür olduğunu belirterek, "Burada yardıma ihtiyacı olan insanlara, engellilere, yaralılara, yaşlılara yardım ediyoruz, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz.





Yaşanan çatışmalar nedeniyle çoğu insan işsiz kaldı ve insanların yardıma ihtiyacı var. Burada kalıp bu insanların yardımına koşacağız" dedi.

BÖLGEDE BİRÇOK MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irpin'de yaşanan çatışmalar savaşın boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken, çatışmalarda birçok sivil de hayatını kaybetti. Çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin bir kısmı ise evlerinin önüne defnedildi.





Akaryakıt istasyonları, evler, yaşam alanları, iş yerleri, oteller, çocuk parkları, alışveriş merkezleri ise tamamen tahrip oldu. Bölgede bulunan tüm marketler yağmalandı, birçok araç zarar gördü.

4 BİN 997 BOMBA TESPİT EDİLDİ

Bölgede yürütülen mayın tarama faaliyetlerinde ise Rus askerleri tarafından yerleştirilen birçok mayın tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Yetkililer, Rus ordusunun geri çekildiği Kiev bölgesinde yapılan aramalar sonucunda 4 bin 997 bombanın tespit edildiği bilgisini paylaşırken, Irpin'de asfalta saplanmış birçok roket, çok sayıda patlamamış tank mühimmatları ile uzun namlulu silah mermisi kovanı tespit edildi.





Yaşanan çatışmalar nedeniyle adeta yok olan şehirde hasar tespiti ile hayatını kaybeden sivillerin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.