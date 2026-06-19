Savaşın suçlusu küresel şirketler

Soykırımcı İsrail ile kirli işbirliği içerisine giren küresel şirketlere boykot baskıları dört koldan artıyor. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarına destek oldukları belirlenen ABD'li çok sayıda tekonoloji firmasına yönelik baskılar sürerken, Guardian gazetesinin özel haberinde farklı bir detay daha ortaya çıkarıldı. Haberde Bellingcat isimli sitenin elde ettiği uydu görüntüleri incelendi. Buna göre İsrail dünyanın dört bir yanından farklı markalara ait araçlarla savaş suçları işliyor.

FİRMALAR DA SORUMLU

İsrail'in Lübnan'da sivillere ait evleri yıkım görüntülerini inceleyen Guardian gazetesine göre Tel Aviv yönetimi bu süreçte 6 küresel markanın ağır makine araçlarını kullanıyor. Haberde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu gibi markalara ait buldozerleri kullandığı belirtildi. Bölgedeki 46 köyün neredeyse tamamen yıkıldığına dikkat çekilen haberde Human Rights Watch isimli sivil toplum kuruluşunun raporuna göre İsrail'in yaptığının "savaş suçu" olduğu kaydedildi. Uzmanlara göre herhangi bir savaş suçunda bir aracın kullanılması o şirketi de sorumlu tutar. Uzmanlar ayrıca söz konusu şirketlerin İsrail'in savaş suçu işlemeyi bırakan kadar bu ülke ile ticareti kesmesi gerekiyor. Daha önce de Microsoft, Google, Whatsapp gibi çok sayıda ABD'li şirket de İsrail'e Gazze'de teknolojik destek vermekle suçlanmıştı.





LÜBNAN'A FOSFOR BOMBASI

ATEŞKESE rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun bölgede olağan dışı hazırlıklar yaptığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in güney Lübnan'a "alışılmışın dışında" bir sevkiyat yaptığını belirtti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Nebatiye kırsalını topçu atışları ve fosfor bombasıyla hedef aldı. Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ABD ile İran arasında varılan mutabakatın resmen yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun Tel Aviv yönetiminden saldırı ve işgalin sürdürülmesi için "Lübnan'da hareket özgürlüğüne" ilişkin talimat vermesini istediği bildirildi