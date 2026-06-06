‘Savaşlar bitmeyecek’

İsrail'in kirli emelleriyle İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın üzerinden 98 gün geçti. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonuna kadar İran'la anlaşma yapılabileceğini savunsa da Tahran, görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini açıkladı. İran'ın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşınacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken İran, dün de bölgedeki ABD üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Uzmanlara göre ABD-İsrail'in İran savaşı, Rusya-Ukrayna gibi bitmeyen bir savaşa dönüşebilir.

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