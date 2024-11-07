Savaşları bitireceğim

ABD'de tarihi başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump damgasını vurdu. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'e karşı büyük bir zafer elde eden Trump, yaklaşık 71 milyon oy aldı. Demokratlar'ın adayı Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı. Trump, rakibi Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı. Resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklandı. Trump, seçimi kazanmak için gerekli olan 270 delegeye ulaşırken, Harris 224 delegede kaldı. Trump'ın seçimi rahat kazanmasının yanı sıra Senato da Cumhuriyetçi Parti'ye geçti. Ayrıca Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı.Öte yandan Cumhuriyetçi Parti, Senato'da 51 koltuk alarak çoğunluğu kazandı. Kongre'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratlar'ın önünde gidiyor. Ülkesinin 47'nci başkanı seçilen Trump için ABD basınında "Geri döndü", "Yine yaptı", "Tarihi zafer" ve "ABD siyasi tarihinin en çarpıcı geri dönüş hikâyesiyle karşı karşıyayız" gibi başlıklar atıldı.Trump seçim zaferi konuşmasında "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım. Bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer. Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkân verecek muhteşem bir zafer" dedi. Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkân verecek muhteşem bir zafer" diye konuştu.Trump'ın 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a ezici bir galibiyetle geri dönmesinin ardından gözler seçim sürecinde verdiği sözlere ve özellikle de bölgemizde atacağı adımlara kilitlendi. Trump'ın özellikle İsrail ve Ukrayna konusunda atacağı adımlar merak ediliyor. Seçim sürecinde İsrail'in Gazze saldırılarını bitireceğini dile getiren Trump, zafer konuşmasında da bu sözünü yineledi. Birçok kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski aleyhine açıklamalarda bulunan Trump'ın, ülkesinin yıllardır Kiev yönetimine sağladığı askeri desteği de azaltması bekleniyor. Trump, Rusya ile masaya oturarak Avrupa'daki savaşa son vereceğini de dile getirmişti.Görevini 20 Ocak 2025'te devralacak olan Trump'ın Suriye konusunda atacağı adımlar da merak ediliyor. Trump, 2017- 2021 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştı. Bu dönemde birçok kez terör örgütü YPG'ye desteği keserek ABD askerlerini Suriye'den çekmek için harekete geçmişti. Ancak ABD derin devlet yapısı Trump'ın bu hamlelerine izin vermemişti. Son seçim sürecinde ise Cumhuriyetçi Parti tabanında etkili olan düşünce kuruluşları seçilmesi halinde Trump'a bir dizi 'yapması gerekenler' listesi yayınlamıştı. Project 2025 isimli raporda "ABD'nin yeni dönemde Rusya ve Çin'e karşı NATO ortağı Türkiye'yi yanına çekebilmek için Suriye'de YPG'ye desteği gözden geçirmesi gerekiyor" notuna yer vermişti. Yapılan analizlerde ABD'lilerin Trump'ı yeniden başkan seçmesinin arkasında "Önce Amerika" sloganının bir kez daha işe yaraması gösterildi. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında birçok kişi Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için ABD'nin milyarlarca dolar harcamasından şikâyet ediyor. ABD'liler bu paraların yurtiçinde harcanmasının daha iyi olacağını dile getiriyor. Uzmanlara göre ülkesinin Avrupa ve Ortadoğu politikalarını değiştirecek olan Trump bir kez daha Çin'le rekabete ağırlık verecek.Donald Trump seçim zaferinin ardından sivil bir davada suçlu bulunan ilk ABD başkanı olacak. Seçilen en yaşlı ABD başkanı ünvanını da alan Trump ayrıca ABD tarihinde Beyaz Saray'ı peş peşe olmadan iki dönem başkanlık koltuğuna oturan ikinci kişi oldu. Trump'tan önce aralıklı olarak iki dönem başkanlık görevinde bulunan son isim, 1892'de tekrar Oval Ofis'e dönen Grover Cleveland olmuştu.New York'ta 14 Haziran 1946'da dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı işadamı Frederick Trump'ın torunu. Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak sardı. 1968'de Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Trump, 1971'de babasının şirketinin başına geçti. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında Çırak adlı programı yapmaya başlayan Trump, bu program sayesinde dünya çapında tanındı. Trump seçim sürecinde 3 suikast girişiminden kurtuldu.Amerikalı milyarder Elon Musk'ın kendisine ve kampanyasına verdiği desteğe işaret eden Trump, "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam" değerlendirmesinde bulunduKamala Harakirin önde gelen destekçilerinden Taylor Swift, Beyonce, Ricky Martin, Eminem, Cher, Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Curry, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerden de seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.Demokratların adayı Kamala Harris'in mağlubiyetinde Müslümanların oylarını alamaması da etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı olan Harris, 81 yaşındaki Biden'ın ortaya çıkan sağlık sorunlarından dolayı adaylıktan el çektirilince aday olmuştu. Ancak Biden'ın İsrail'in Gazze soykırımına verdiği açık destek ve Harris'in de kampanyasında Müslümanları kürsüye çıkarmaması gibi faktörler Müslüman seçmenlerin kararını etkiledi. Müslüman seçmenler özellikle başkanın belirlenmesindeki kilit rolde olan salıncak eyaletlerde belirleyici oldu. Müslümanlar, Filistin yanlısı Yeşil Parti adayı Jill Stein'i tercih ederken, Trump da kendisini destekleyen Müslüman toplulukların liderleriyle birlikte Michigan'da sahneye çıkmıştı. Trump Michigan'da da kazandı.ABD'de 2020'de yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, başkanlık süreci boyunca yaptığı gaflar ve İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara verdiği destekle hafızalara kazındı. Bir yıda İsrail'e 18 milyar dolarlık yardım yapan Biden, 20 Ocak'ta koltuğunu devredeceği Trump'ı arayıp tebrik etti.Kamala Harris, Donald Trump'ı telefonla arayıp tebrik etti. Böylce seçim mağlubiyetini resmen kabul lenen Harris'in Trump'a, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdiği belirtildi.