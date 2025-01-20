Savaşları bitirme vaadi

Donald Trump'ın ikinci ABD Başkanlığı dönemi dün resmen başladı. 5 Kasım 2024'teki seçimi kazananarak 47. ABD Başkanı olmaya hak kazanan Trump için dün yemin töreni düzenlendi. Soğuk hava nedeniyle Kongre binası içinde gerçekleşen törene, 46 Başkan Joe Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı. ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği ve dua ile başlayan törende Trump, eşi Melania Trump'ın tuttuğu incil önünde elini havaya kaldırarak yemin etti.

Böylece göreve resmen başlayan Trump, seçim döneminde kendisine düzenlenen suikast teşebbüsüne atıfta bulunarak, "Amerika'yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" dedi. "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Amerika'yı bir numara yapacağım. Ülkemiz refaha kavuşacak ve dünya çapında saygısını yeniden kazanacak" diye konuşan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekti. Trump, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınırdışı edeceğini belirtti. Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceklerini belirten Trump, Panama Kanalı'nı da geri alacaklarını söyledi. "Tüm savaşları bitireceğiz" diyen Trump, ABD şehirlerine yeniden kanun ve düzen getireceklerini belirterek, "Bundan böyle hükümetin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" diye konuştu.





İNCİLE EL BASMADI

Donald Trump, ABD Başkanlığı'na ilk kez başladığı 2017 yılında yapılan yemin sırasında eşi Melania Trump'ın tuttuğu incile el basmıştı. Trump'ın dünkü törende ise incile el basmaması dikkat çekti.