Savaşların kaymağını yine ABD yiyor

Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketinin 2023 satışlarının, savaşlar ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 4.2 artarak 632 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. 2018'den bu yana listenin başındaki 5 firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti. Bu firmalar Lockheed Martin, RTX (eski adı Raytheon Techologies) Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics olarak sıralandı.Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket içindeki ABD'li toplam 41 şirket, 2023'te 317 milyar dolarlık silah satışı yaparak, reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 2.5 artışla tüm satışların yüzde 50'ini karşıladı. Listedeki 9 Çinli silah şirketinin toplam satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 103 milyar dolara yükselmesi de dikkati çekti. Çinli üreticilerinden 3'ü (NORINCO, AVIC, CETC) listede ilk 10'da yer aldı. Çinli şirketlerin toplam satışları küresel tüm satışların yüzde 16'sına karşılık geldi.