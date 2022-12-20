Savunma dergisi Defense News’ten Bayraktar Kızılelma’ya övgü

Haberde, Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı.

Kızılelma'nın, "Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna" dikkat çekilen haberde, mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özellikleri kaydedildi.

ABD'de yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta Kızılelma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti.