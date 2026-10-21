Savunma sanayiinde 4 ülkeli yeni halka
Bedir Mutabakat Zaptı, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ve Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asıf tarafından imza altına alınacak. Mutabakat; askerî üretim alanında işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askerî eğitim konularında işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Mutabakata, dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verilmesinin arkasında, 4 ülkenin birbirini tamamlaması ve anlaşmanın büyük bir askerî ve ekonomik önem taşıması yatıyor.
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