Savunmada Bedir imzası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirdi. Katar'ın başkenti Doha'daki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından mutabakata imzalar atıldı. Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık "Askerî üretim alanında işbirliğini teşvik etmek, ülkelerin askerî kabiliyetlerini güçlendirmek, teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında işbirliğini desteklemek ve modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kolları oluşturmak" gibi konuları hedefliyor.

'DOLUNAY İTTİFAKI'

Bedir "Dolunay" demek, 4 ülkenin birbirini tamamlamasına işaret ediyor. Mutabakat zaptı, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği çok taraflı işbirliği yaklaşımının somut örneklerinden biri oldu. Bakanlığın açıklamasında "Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak işbirliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir" denildi.

ORTAK ÜRETİM OLACAK

İmza töreninde hazır bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün anlaşmasının önemine dikkat çekerken, "Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülkenin savunma sanayii kabiliyetlerini ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğe taşıyacak stratejik bir adımdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör