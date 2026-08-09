Schengen krizi büyüyor: İspanya’dan İtalya’ya misilleme
İspanya ile İtalya arasında Sebte'deki (Ceuta) göçmen krizi nedeniyle başlayan Schengen gerilimi tırmanıyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik geçici sınır kontrolleri başlatmasının ardından Madrid de karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan hava ve deniz yoluyla gelen yolcular için pasaport, vatandaşlık ve vize kontrollerini devreye soktu. Uygulamanın 7 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor. Roma ise Madrid'in kontrollerin kaldırılması yönündeki talebini reddederek kendi uygulamasını sürdüreceğini açıkladı. Karşılıklı kontroller, Avrupa'da serbest dolaşımın temelini oluşturan Schengen sistemi üzerindeki baskıyı artırdı.