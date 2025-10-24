Schoellhorn: Almanya, Eurofighter satışını engellemeyecek

Türkiye 'nin Eurofighter ailesine katılmasıyla uzun vadeli bir ortaklık kurulacağını belirten Schoellhorn, "Eurofighter sadece bir savaş uçağı değil; arkasında geniş bir sistem ve kapsamlı bir silah seti var" dedi. Schoellhorn, yapay zekâ destekli insansız hava araçlarının savaş uçaklarıyla entegre şekilde çalışabileceği yeni teknolojiler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Schoellhorn, müzakerelerin Eurofighter konsorsiyumunun İngiltere ortağı BAE Systems liderliğinde yürütüldüğünü belirtti. Görüşmelerin "ticari ve teknik detaylar" üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Schoellhorn, "Yakında başarılı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Almanya 'nın geçmişte öne sürdüğü siyasi çekincelerin aşıldığını söyleyen Schoellhorn, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyonun satışı engellemeyeceğini belirtti. Alman CEO, "Alman hükümeti açıkça beyan etti. Bu satışa karşı çıkmayacaklarını, hatta desteklediklerini söylediler. Bu konu artık kapandı" ifadelerini kullandı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Geçmişte Alman ordusunda helikopter pilotu olarak görev yapan Schoellhorn, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi överek, Türkiye'nin bu alanda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. Airbus'un Türkiye ile çeşitli projelerde işbirliği yaptığını hatırlatan CEO, İspanya'nın Türkiye'den alacağı Hürjet eğitim uçaklarının TUSAŞ işbirliğiyle İspanyol Hava Kuvvetleri'ne uyarlanacağını açıkladı.

"AVRUPA ABD'YE GÜVENEMEZ" UYARISI

Avrupa savunma politikalarına da değinen Schoellhorn, son jeopolitik gelişmelerin Avrupa'nın yalnızca ABD'nin gücüne güvenemeyeceğini gösterdiğini söyledi. "ABD başka bölgelerle meşgul olabilir, bu nedenle Avrupa kendi çabalarını artırmalı" diyen Schoellhorn, savunma harcamalarının artmasının olumlu olduğunu ancak stratejik bir planlamanın şart olduğunu vurguladı.

"DOĞRU YOLDAYIZ AMA EKSİKLER VAR"

Avrupa ülkelerinin savunma politikalarında daha koordineli hareket etmesi gerektiğini belirten Schoellhorn, "30 yıldır yapılmayan şeyleri birkaç yılda tamamlayamayız ama doğru yoldayız" dedi.