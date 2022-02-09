Scholz, Macron ve Duda'dan Rusya-Ukrayna zirvesi! "Tek bir çözümü var"

"SONUÇLARI MERAK EDİLİYOR"

Scholz'den sonra söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'da öncelikle Weimar Üçlüsü'nün tarihi buluşması için Şansölye Scholz'a teşekkür etti ve Rus saldırganlığına atıfta bulunarak "Bu çok zor dönemde birlikte bir çözüm aramamız önemli" dedi. Duda, mevcut durumun 1989'dan bu yana Avrupa için en zor durum olduğunu vurguladı. Polonya Cumhurbaşkanı, şu anda hem Ukrayna sınırında hem de Belarus'ta benzeri görülmemiş bir Rus askeri konuşlandırması olduğunu söyledi. Duda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın böyle bir asker hareketliliği görmediğini iddia etti ve "Şimdi bu birlik konuşlandırmanın sonucunun ne olacağı merak ediliyor" dedi. Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna gibi AB üyesi olmayan veya NATO üyesi olmayan ülkeler için de uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması gerektiğini vurguladı ve "Savaştan kaçınabilmemiz için bir çözüm bulmalıyız. Birlik olmanın yanında geri adım atılmayacağını ve tek ses olunacağını da göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.