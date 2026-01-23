SDG defteri kapanıyor

Suriye'nin kuzeyinde son dönemde hız kazanan askeri ve diplomatik gelişmelere ilişkin güvenlik kaynakları, "DEAŞ ile mücadelede resmi muhatap artık Şam hükümeti. ABD ve Donald Trump açısından da terör örgütü SDG hikâyesi sona eriyor, SDG elindeki kozları kaybediyor" açıklamasında bulundu. Kaynaklar, SDG'nin El-Hol kampından çekildiğini ve Haseke'yi Irak'ın Musul kentine bağlayan tek resmi sınır kapısı olan Yarubiye'nin Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Bu gelişmenin, terör örgütü SDG ile Irak'taki Kandil kadroları arasındaki lojistik ve stratejik bağın kesilmesi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. Kaynaklar ayrıca Ayn el-Arab-Haseke bağlantısının da koptuğuna dikkat çekti.