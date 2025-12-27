SDG, hâlâ somut bir adım atmadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerin bugüne kadar somut bir sonuç üretmediğini belirterek yapılan açıklamaların uygulamaya yansımadığını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, bölgedeki kurumların devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin açıklamaların bugüne kadar teorik düzeyde kaldığını, herhangi bir somut adım ya da net zaman çizelgesinin ortaya konulmadığını belirtti. Kaynak, gündeme getirilen ademi merkeziyet modelinin idari çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcı hale getirdiğini kaydetti.

SURIYE'NIN HUZURUNA SALDIRI

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camii'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.