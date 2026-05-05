SDG milisleri Suriye ordusuna katıldı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında geçen yıl varılan entegrasyon anlaşmasının ardından, SDG bünyesindeki tugaylar Suriye ordusu kademelerine katılmaya başladı. The New Arab'ın bölge kaynaklarından aktardığı habere göre, Suriye Demokratik Güçleri'nden dört tugay oluşturuldu ve resmi olarak askeri yapıya entegre edildi. Oluşturulan dört tugayın Kobani, Haseke, Kamışlı ve Derik bölgelerine konuşlandırıldığı ifade edildi. SDG, hükümetin askeri operasyonla işgal edilen bölgeleri kontrol altına almasının ardından mart ayında ulusal kurumlara katılmayı kabul etmişti.

