SDG Türkiye için tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi'nde Marmara Bölgesi milletvekilleri ile bir araya geldi. Bölgesel ve küresel krizlerin ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Fidan son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Şam yönetimine her tür desteği verdiklerini vurgulayan Fidan, "Suriye'de yeniden imar ve ekonomik toparlanma için güvenlik ve siyasi istikrar ön şarttır. Ancak Şara Hükümeti'nin, güvenlik kaygısı veya çatışma baskısı altındayken bu konulara odaklanması zordur" dedi. Fidan toplantıda SDG'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "SDG'nin mevcut yapısı, Suriye'nin milli birliği kadar Türkiye'nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır. İsrail'in saldırganlığı, yayılmacı ve özellikle Suriye'nin güneyine yönelik istikrar bozucu faaliyetleri de Suriye için risk oluşturmaktadır" diye konuştu.

GAZZE'DE TÜM SÜREÇLERDEYİZ

Gazze'de yürütülen süreçlerin tümünde Türkiye'nin de yer alacağını belirten Fidan'ın, "Filistin halkının hakkını, hukukunu koruyan ve barışı önceleyen diplomasi çizgimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi, Filistin'de ve bölgede barışın anahtarı iki devletli çözümdür. Filistin'de adil ve kalıcı barış için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KENDİ YÖNÜMÜZÜ TAYİN EDİYORUZ

Türkiye'nin son dönemlerde yürüttüğü aktif dış politikaya da değinen Fidan, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve halkımızın çeyrek asırdır bu liderliğe gösterdiği yüksek teveccüh sayesinde, Türkiye eksenli, bağımsız ve milli dış politikamızı 360 derece perspektifiyle yürütüyoruz. Bu sayede, krizler çağında kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz" dedi.