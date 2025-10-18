SDG’den ‘Şam ile anlaştık’ açıklaması

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için kritik aşamalardan olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam yönetimine katılımı konusunda anlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü. SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin (Mazlum Abdi), AP'ye konuştu. Sözde elebaşı Abdi, iki tarafın SDG'nin Suriye ordusuna katılımı için "uygun bir mekanizma" üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.