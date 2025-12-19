SDG’ye son uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World'de yayınlanan "One on One" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin zaman kazanmaya çalıştığına işaret ederek, "Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler. Herkes, bu anlaşmayı gecikmeden ve çarpıtmadan yerine getirmelerini bekliyor, çünkü bu anlaşmadan sapma görmek istemiyoruz. Günün sonunda, biliyorsunuz, Şam'daki Suriyeli ortaklarımız da bunun ulusal birlikleri için çok önemli bir adım olduğunu görüyorlar. Bir anlamda iyimserim. Umarım doğru taktik, teknik ve işbirliği biçimlerini kullanırsak, hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

GAZZE'YE TÜRK ASKERİ...

Gazze Şeridi'nde ateşkese ve henüz ikinci aşamaya geçilmemesine ilişkin Fidan, bu ateşkesin Türkiye için çok değerli olduğunu belirterek, Gazze'de son 2 yıldır yaşanan dehşete, insanlık trajedisine ve soykırıma tanıklık ettiklerini hatırlattı. Türkiye'nin ortaklarıyla beraber bu sonuca ulaşılması için çok önemli bir rol oynadığının altını çizen Fidan, "Bu yüzden İsrail, Türkiye'nin katılımına şiddetle karşı çıkıyor ama burada tek ilgili aktör İsrail değil. Burada başka ilgili aktörler de var, bu yüzden onlarla da görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

FİDAN, GAZZE TOPLANTISI İÇİN ABD'DE

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ABD'nin Miami kentinde, ABD, Mısır ve Katar yetkilileriyle gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıya katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.