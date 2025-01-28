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Giriş Tarihi: 28.1.2025 22:28 Son Güncelleme: 28.1.2025 22:32

Başkan Donald Trump "Gel bakalım Netanyahu dedi!" İkili 4 Şubat’ta bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze kasabı Netanyahu 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Görüşmede Gazze’deki ateşkes başta olmak üzere bölgesel konular görüşülecek.

AA
Başkan Donald Trump Gel bakalım Netanyahu dedi! İkili 4 Şubat’ta bir araya gelecek

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi. Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi. İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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Başkan Donald Trump "Gel bakalım Netanyahu dedi!" İkili 4 Şubat’ta bir araya gelecek
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