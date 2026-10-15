Seçim ayarlı saldırı planı devrede iddiası
O yları hızla eriyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump her iki ülkede yaklaşan kritik seçimler öncesinde yeni bir oyunu devreye sokmayı planlıyor. Amerikan Axios'un haberine göre, Netanyahu ve Trump geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, yaklaşan seçimler öncesinde İran'a karşı yeni büyük çaplı yeni bir operasyon başlatma seçeneğini ele aldı. Olası bir savaşın iki ülkede de seçimleri etkileme ihtimali bulunuyor. 27 Ekim'de İsrail'deki seçimde Netanyahu'nun tekrar iktidara gelmesinin zor olduğu belirtiliyor.
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