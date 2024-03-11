Seçim mitinginde Biden'a şok tepki! "Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe"

İsrail Ekim ayından bu yana Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar binlerce masum insanın hayatını kaybettiği katliam gibi saldırılara karşı ise dünya sessizliğini koruyor. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi İsrail'in bu katliamına göz yumuyor.

KENDİSİNİ SİYONİST OLARAK TANIMLAMIŞTI

7 Ekim'den beri İsrail'e desteğini sürdüren ABD Başkanı Joe Biden ise kendisini 'siyonist' olarak tanımlamıştı.