Seçim öncesi kafa karıştıran olaylar
ABD'deki ara seçim öncesinde akılları sadece ortaya atılan nükleer saldırı iddiası karıştırmadı. Geçtiğimiz hafta Pentagon'un İran'a olası saldırı planını "Delilik" diyerek basına duyuran 53 yaşındaki Demokrat Senatör Chris Murphy'nin aniden felç geçirdiği açıklandı. Bir diğer sıra dışı olay da Florida'da yaşandı. Trump'ın 1 saat önce geçtiği ve Mar-a-Lago isimli konutuna 11 kilometre mesafedeki alana uçak düştü. Özel yolcu uçağındaki 9 kişi öldü. Ancak uçağın yere hızla çakılış şekli akıllara "Düşürüldü mü" sorusunu getirdi. ABD basınına göre bögeye kazadan yaklaşık bir hafta önce Gizli Servis'in talebiyle hava savunma sistemleri yerleştirildi.
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