Seçim sonuçları Trump'ı korkuttu: Kabinesinde değişiklik sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerini kaybetmesinin ardından kabinesinde bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtti.

Seçim sonuçları Trump’ı korkuttu: Kabinesinde değişiklik sinyali verdi
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ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım seçimlerini değerlendirdi.

Trump, "60 Minutes" programında kendisine, kabinesinde herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi.

"Kabinemden çok memnunum. Bence hepsi iyi insanlar." diyen ABD Başkanı, "Ancak muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#DONALD TRUMP #ABD

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