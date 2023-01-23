Seçim yaklaştıkça kudurdular

Batı'daki İslam ve Türkiye düşmanlığı yine hız kazandı. Seçimler yaklaştıkça küstah saldırları artırdılar. Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftiraların ardından son zamanlarda da Türkiye'nin değerlerini hedef alan provokatif saldırılar başladı. Bunun son örneği İsveç gazetesi Flamman oldu. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini duyurdu. Terör örgütü PKK yandaşları ise bir yandan sokaklara dökülürken, diğer taraftan FETÖ'cüleri de yanlarına çekerek üniversitelerde düzenledikleri toplantılar ile Türkiye'ye iftiralar yağdırır oldu.Tüm bunlara ek olarak son günlerde İslam'a yönelik küstah saldırılar yayılıyor. İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan İslam düşmanları, Hollanda'da da ortaya çıktı. İslam karşıtı PEGİDA'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Parlamento yakınlarında Kuran-ı Kerim'i yırttı. Polis kontrolündeki eylemde Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmezken, Wagensveld, kentin başka bir noktasında Kuran-ı Kerim'den yırttığı sayfaları bir tavanın içerisine koyarak ateşe verdi. FRANKFURTFETÖ'cüleretkin kullandıkları sosyal medya platformlarında, Alman siyasileri etiketleyip AK Partili siyasetçilerin Almanya'ya gelişini ile toplantılarını engellemek için düğmeye bastı. FETÖ'cüler, AK Partili siyasilerin konuşmalarından cümleler cımbızlamaya, o cümleleri çarpıtma yoluyla 'yasak' çağrısı yapar oldu.AK Partili siyasileri engelleme çabasına Alman basını dâhil oldu. Deutsche Welle, AK Parti'nin seçim çalışmalarını sivil toplum buluşması gibi lanse ettiğini ileri sürerek algı yaptı. CHP, İyi Parti ve HDP'ye ise göz yumdular. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hamburg'da konuştu.Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesine konuştu. İfade özgürlüğü ile nefret söylemi arasında büyük fark bulunduğuna dikkati çeken Altun, "Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay, İsveç'te başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir. Kristallnacht olayında Naziler Tevrat sayfalarını yakmıştı. Günümüzde olsa İsveç makamları böyle mide bulandırıcı bir şeyi ifade özgürlüğü diye tanımlar mı?" dedi.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'teki tahrik eylemi sonrası net bir tavır gösterileceğini belirtti. Bakan Akar, son dönemde İsveç'te Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlere tepki göstererek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli" dedi. ANKARA