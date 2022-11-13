Seçimi astronot kazandı

ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor. Arizona eyaletinde Demokrat Partili Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters'ı yendi. Eski bir astronot olan Mark Kelly'nin eşi Gabby Giffords, Kongre üyesi olduğu sırada suikast girişiminden kurtulmuştu. Senato'da her iki parti de 49'ar sandalyeye ulaştı. Nevada ve Georgia sonuçları bekleniyor. Nevada'da durum başa baş. Georgia'da ise gelecek ay 2. tur seçim yapılacak. Cumhuriyetçiler ise Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alabilir.