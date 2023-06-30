Seçimi kaybeden muhalefet lideri istifa etti

Türkiye'de üst üste seçimi kaybeden ve kendi seçmeni tarafından ağır bir şekilde eleştirilen ana muhalefet partisi CHP'den istifa haberi beklenirken örnek davranış komşudan geldi. Yunanistan'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimlerde 5 kez yenilgiye uğrayan ana muhalefet partisi Radikal Sol Partisi (SYRIZA) lideri Alexis Çipras, istifasını açıkladı. Seçimde Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras mücadele verdi. Seçimin kazananı ise Miçotakis oldu. Seçimin kaybı ile Çipras'tan istifa kararı geldi. Çipras, "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi" diye konuştu. SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirten Çipras "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz sonuç bu döngünün başlangıcı olabilir ve olmalıdır" ifadelerini kullandı. Ünlü şair Nazım Hikmet'ten alıntı yapan Çipras, 'En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır' dedi.