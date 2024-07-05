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Giriş Tarihi: 5.7.2024 14:01 Son Güncelleme: 5.7.2024 14:06

Seçimlerde hezimete uğramıştı: İngiltere Başbakanı Sunak istifa etti!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Başbakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

AA
Seçimlerde hezimete uğramıştı: İngiltere Başbakanı Sunak istifa etti!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, partisinin dün yapılan erken genel seçimlerde kaybetmesinin ardından bugün Başbakanlık Ofisi önünde basın toplantısı düzenledi.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Sunak açıklamasında, bugün Kral 3'üncü Charles ile görüşerek resmi olarak İngiltere Başbakanlığı görevinden istifa edeceğini, Muhafazakar Parti liderliği görevinden de ayrılacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Bu iş için elimden geleni yaptım. Ancak siz net bir mesaj gönderdiniz ve önemli olan tek karar sizin kararınızdır. Bugün zor bir gün, ancak dünyanın en iyi ülkesinin Başbakanı olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum" ifadeleri yer aldı.

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Seçimlerde hezimete uğramıştı: İngiltere Başbakanı Sunak istifa etti!
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