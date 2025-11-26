Seçimlere müdahale ile suçlanıyordu: Savcı Trump’ın Georgia’daki davasını sonlandırdı!

ABD'de 2020 başkanlık seçim sürecinden bu yana Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimleri iddiasıyla devam eden dava, yeni savcı Pete Skandalakis tarafından sonlandırıldı. Görevi kısa süre önce, hakkında soruşturma yürütülen Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'ten devralan Skandalakis, bugün mahkemeye sunduğu dilekçede "davayı daha fazla sürdürmemeye karar verdiğini" açıkladı. Willis, Trump aleyhindeki davayı yürütmek için seçtiği özel savcıyla yaşadığı romantik ilişki nedeniyle "davayı siyasileştirdiği" suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, daha sonra görevinden alınmıştı. 20 Ocak 2025'te yemin ederek ikinci kez ABD Başkanı olan Trump'ın, başkan olduğu süre boyunca aleyhindeki yasal işlemlerin ilerlemesi olası görünmüyordu. Ancak, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows da dahil olmak üzere diğer 14 kişi hakkındaki seçimlerle ilgili yargı süreci halen devam ediyor.