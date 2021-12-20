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Haberler Dünya Haberleri Şehir yamyamlık olayıyla sarsıldı! "Beynimi iyileştirmek için..."
Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:43 Son Güncelleme: 20.12.2021 17:00

Şehir yamyamlık olayıyla sarsıldı! "Beynimi iyileştirmek için..."

Şehir yamyamlık olayıyla sarsıldı! Beynimi iyileştirmek için...

ABD'de yaşayan James David Russell, 70 yaşındaki bir adamı öldürdükten sonra yemeye kalktı. Mahkemede ifade veren Russell, 'beynini iyileştirmek için' yaşlı adamın etinden parçalar kesmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

39 yaşındaki James David Russell, 70 yaşınadki David M. Flaget'i öldürmekten dolayı suçlanıyor. Yaşlı adam, 10 Eylül tarihinde zanlının Idaho'daki evinin dışında bulunan araçta hareketsiz halde bulunmuştu.

"BEYNİMİ TEDAVİ ETMEK İSTEDİM"

İnceleme sırasında bedenin eksik olduğu tespit edilmişti. Russell'in evinde ise insan dokuları ve kana bulanmış bir bıçak bulunmuştu. Yamyamlıkla suçlanan Russell, 'beynini tedavi etmek için' yaşlı adamın etinden parçalar keserek kendini iyileştirebileceğini düşündüğünü söyledi.

14 YIL HAPSE MAHKUM EDİLEBİLİR

Bölgedeki ilk yamyamlık davası olan bu olay, halkı panik içinde bıraktı. Russell'in suçlu bulunması halinde 1990'larda resmen yasaklanan yamyamlıktan hapse giren ilk kişi olabilir. Russell, 28 Aralık'ta duruşmaya çıkacak. Minimum 14 yıl hapis cezası alması planlanıyor.

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Şehir yamyamlık olayıyla sarsıldı! "Beynimi iyileştirmek için..."
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