Şehir yamyamlık olayıyla sarsıldı! "Beynimi iyileştirmek için..."

39 yaşındaki James David Russell, 70 yaşınadki David M. Flaget'i öldürmekten dolayı suçlanıyor. Yaşlı adam, 10 Eylül tarihinde zanlının Idaho'daki evinin dışında bulunan araçta hareketsiz halde bulunmuştu.
"BEYNİMİ TEDAVİ ETMEK İSTEDİM"
İnceleme sırasında bedenin eksik olduğu tespit edilmişti. Russell'in evinde ise insan dokuları ve kana bulanmış bir bıçak bulunmuştu. Yamyamlıkla suçlanan Russell, 'beynini tedavi etmek için' yaşlı adamın etinden parçalar keserek kendini iyileştirebileceğini düşündüğünü söyledi.
14 YIL HAPSE MAHKUM EDİLEBİLİR
Bölgedeki ilk yamyamlık davası olan bu olay, halkı panik içinde bıraktı. Russell'in suçlu bulunması halinde 1990'larda resmen yasaklanan yamyamlıktan hapse giren ilk kişi olabilir. Russell, 28 Aralık'ta duruşmaya çıkacak. Minimum 14 yıl hapis cezası alması planlanıyor.