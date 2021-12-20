Şehir yamyamlık olayıyla sarsıldı! "Beynimi iyileştirmek için..."

"BEYNİMİ TEDAVİ ETMEK İSTEDİM"

İnceleme sırasında bedenin eksik olduğu tespit edilmişti. Russell'in evinde ise insan dokuları ve kana bulanmış bir bıçak bulunmuştu. Yamyamlıkla suçlanan Russell, 'beynini tedavi etmek için' yaşlı adamın etinden parçalar keserek kendini iyileştirebileceğini düşündüğünü söyledi.