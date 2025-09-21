Şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli adliyede

Kentte yaşayan bir şehit ailesi, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldı. İhbar üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla şüpheliler belirlendi. İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonla şüpheliler E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. yakalandı.

Edirne'ye getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.