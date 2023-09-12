Sel felaketi bu kez ABD’yi vurdu: Acil durum ilan ettiler

ABD'nin kuzeydoğusundaki Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerindeki şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde sellere neden olurken, Massachusetts'teki Leominster kentinde acil durum ilan edildi. Leominster Belediye Başkanı Dean Mazzarella, yaptığı sosyal medya paylaşımında, kent sakinlerini, bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle "mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları" konusunda uyardı.