Sel felaketi Çin’i vurdu: 9 ölü

Çin’de etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kayboldu.

İHA

Çin'in güneybatısını sel vurdu. Chongqing şehrinde cumartesi günü başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayıp olarak bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV, şiddetli yağışların yol açtığı afetin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

BÖLGE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; şiddetli yağışların ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 binden fazla bölge sakini güvenli alanlara tahliye edildi.

Çin'in orta ve güney kesimlerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sellerde 20'den fazla kişi ölmüştü.

