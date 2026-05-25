Sel felaketi Çin’i vurdu: 9 ölü
Çin'in güneybatısını sel vurdu. Chongqing şehrinde cumartesi günü başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayıp olarak bildirildi.
Devlet televizyonu CCTV, şiddetli yağışların yol açtığı afetin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
BÖLGE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; şiddetli yağışların ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 binden fazla bölge sakini güvenli alanlara tahliye edildi.
Çin'in orta ve güney kesimlerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sellerde 20'den fazla kişi ölmüştü.