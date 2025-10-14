Sel felaketi Meksika’yı yasa boğdu: 47 ölü, 38 kayıp

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle can kaybı artıyor. Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye, kaybolanların sayısının 38'e çıktığını bildirdi. Sel bölgelerindeki çalışmalar sürüyor. Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinden 200 bini aşkın kişi etkilendi ve yaklaşık 50 bin ev hasar gördü. Bazı kasabalarda elektrik kesintileri yaşanırken, ana otoyolların sel nedeniyle kapandığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evlerin sular altında kaldığı ve bazı insanların yardım beklemek için çatılarına çıktığı görüldü.