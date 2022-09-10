Selin bilançosu ağırlaşıyor! Pakistan’ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40’ı sel sonucu yıkıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.

Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.