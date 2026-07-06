Sembol doktorlar için acil eylem çağrısı
İsrail tarafından herhangi bir suçlama yöneltilmeden cezaevinde tutulan Filistinli doktorlar Husam Ebu Safiyye ve Mervan el-Hams'ın şiddetli işkence nedeniyle hayatları tehlikede. Aralık 2024'te gözaltına alınan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Dr. Safiyye'nin ailesi, sağlık durumunun ağırlaştığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu. İsrailli sivil toplum kuruluşu Physicians for Human Rights Israel (İsrail İnsan Hakları İçin Doktorlar) da Ebu Safiyye'nin Nitzan Hapishanesi'ndeki Rakefet bölümüne nakledilmesinin ardından hayatının acil tehlike altında olduğunu açıkladı. Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nün (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu ise Ebu Safiyye ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor el-Hams'ın işkence nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğunu duyurdu. Abdu, Euro-Med olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, her iki doktorun durumunu yerinde incelemek üzere acil ziyaret talebinde bulunduklarını kaydetti. Filistin Esirler Cemiyeti, uluslararası kuruluşlara acil eylem çağrısı yaptı.