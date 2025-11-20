Semeru Yanardağı’nda patlama: Mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Java Adası'nın doğusunda yer alan Semeru Yanardağı'nda gerçekleşen patlamanın ardından dağ yolunda mahsur kalan 178 dağcının tamamının kurtarıldığı açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanlara ulaşıldığı ve dağcıların tehlike bölgesinden uzak, güvenli bir alandan kademeli olarak iniş yapacakları belirtildi.

PATLAMA 2 BİN METREYE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Yetkililer, Semeru'nun faaliyetinin yerel saatle 18.11'de sona erdiğini, ancak yeniden patlama olasılığı nedeniyle en yüksek alarm seviyesinin devam ettiğini duyurdu. Patlama sırasında yanardağın 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğü aktarıldı.

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı yetkilileri de bölgede en fazla risk altında olan üç köydeki yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.