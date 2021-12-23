Almanya
'nın Hanau
kentinde 19 Şubat 2020'deki terör saldırısının ele alındığı Hessen
Eyalet Meclisi Hanau Terör Saldırısı Araştırma Komisyonu
'nda duygu patlaması yaşandı. Meclis
Araştırma Komisyonu önünde ifade veren aileler polise ateş püskürdü. Saldırıda oğlu Sedat Gürbüz'ü kaybeden anne Emiş Gürbüz, Hessen Eyalet
Başbakanı Volker Bouffier
'i eleştirdi.
'KALPSİZ, DUYGUSUZ'
HESSEN Başbakanı Bouffier'i kalpsiz ve duygusuz biri olarak niteleyen acılı anne Gürbüz (52), "Bouffier bizimle yaptığı bir görüşmede, '42 yıllık avukatlığımda daha kötü olaylarla karşılaştım' dedi. Ama ben Hanau şehrini ve Sedat'ın anıt mezarı için savaşmak zorunda kaldığım Dietzenbach
'ı da affetmiyorum. Almanya çocuğumu dünyadan sildi. Biz yaşayan cesetleriz" diye konuştu.
'SEN NE YAŞADIN Kİ?'
MECLİSTE siyasileri sert dille eleştiren Emiş Gürbüz SABAH
'a yaptığı açıklamada Başbakan Bouffier'in tutumuna bir kez daha tepki gösterdi. Gürbüz, "Avukatlığında daha kötü şeyler yaşamış. Hadi ordan. Sen hiç evladını kaybettin mi benim gibi, daha kötü olaylar yaşamış olasın? Nasıl bir vurdumduymazlık bu? Biz mecliste konuşuyoruz. Biri gazete okuyor, biri radyo dinliyor. Ciddiye almıyorlarsa, neden çağırıyorlar" dedi.
'SAYGI GÖSTERİN'
EMİŞ Gürbüz, Hessen'li yetkililerin kendilerini ciddiye almadıklarını belirterek şunları söyledi: Biri gazete okuyor, diğeri radyo dinliyordu. Adam sanki kahvaltı masasında oturur gibi gazete okuyor. Benim tepkim üzerine Meclis Başkanı herkesi uyardı. 'Burada insanlar duygularını anlatıyor. Dinlememiz lazım, lütfen saygı gösterin' dedi. Gazete okuyanın Hür Demokrat Partili
, radyo dinleyenin ise CDU
'lu olduğu öğrenildi.