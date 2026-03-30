Senatör Sanders: İran Savaşı hakkında bize yalan söyleniyor
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İran'a yönelik savaşın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Sanders, "Amerikan halkına Vietnam Savaşı hakkında yalan söylendi, Irak Savaşı hakkında yalan söylendi ve bugün İran Savaşı hakkında bize yalan söyleniyor. Bu savaş derhal sona ermelidir" ifadelerini kullandı. Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki üniversitelere saldırılarına karşılık bölgede bu iki ülkeyle bağlantılı üniversitelerin artık "meşru hedef" olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle, işgalci rejimin (İsrail) tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak, meşru hedef olarak kabul edilecektir" ifadeleri yer aldı.