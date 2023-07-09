Senegal’de 300 düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne kayıp

Göçmenlere yardımla ilgili çalışmalar yapan "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar) adlı İspanyol sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Helena Maleno, Reuters'a yaptığı açıklamada, 15 gün önce Senegal'den İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru çıkan ve 300'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu söyledi.

Maleno, Senegal'in güneyindeki Kafountine bölgesi kıyılarından 15 gün önce hareket ettiği iddia edilen teknelerden birinde yaklaşık 200, diğer ikisinde 65 ve 60 kadar düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

İspanyol STK'nin sözcüsü, ailelerin, kayıp düzensiz göçmenlerin hayatından endişe duyduğunu kaydetti.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç son yıllarda en çok kullanılan güzergahlardan biri olurken, özellikle yaz aylarında buradaki akışın daha da fazla olduğu gözleniyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2022'de Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken 22'si çocuk en az 559 düzensiz göçmen öldü.

Caminando Fronteras'a göre, geçen yıl bu güzergahta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 1784 olarak kaydedilmişti.